Pagamento do 13º salário vai movimentar R$ 250 milhões na região

Pagamento do 13º salário é aguardado pelo comércio, que aposta no aumento das vendas

O pagamento do 13º salário aos trabalhadores do mercado formal deve injetar aproximadamente R$ 250 milhões na economia dos 14 municípios da microrregião de Apucarana. A estimativa é do Núcleo de Conjuntura Econômica e Estudos Regionais (Nucer), do campus local da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

A primeira parcela deve ser paga até esta quinta-feira (30). Já a segunda parcela dever repassada aos trabalhadores até 20 de dezembro.

A estimativa, com base em números de agosto de 2023 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), é que 86.423 trabalhadores com carteira assinada vão receber o pagamento extra.

Os dois maiores municípios da região, Apucarana e Arapongas, são responsáveis por 80,8% do valor total a ser pago. Em Arapongas, segundo a estimativa do Nucer, o décimo terceiro vai injetar R$ 107 milhões na economia, 42,8% do total regional. Em Apucarana, serão R$ 95 milhões (38%).

Até esta quinta-feira (30), data limite para pagamento da primeira parcela, R$ 125 milhões devem ser pagos aos trabalhadores dos 14 municípios. O pagamento da segunda parcela ocorre até 20 de dezembro.

A injeção de recursos gera expectativa de consumo tanto no comércio quanto no setor de serviços. Contudo, segundo o economista e coordenador da pesquisa, professor Rogério Ribeiro, é prudente guardar parte do dinheiro na conta.

“Para o trabalhador endividado o mais correto é ele quitar ou amortizar as dívidas. Mesmo para os que não possuem dívidas, o ideal é poupar parte do dinheiro”, comenta, acrescentando que o início do ano que puderem devem fazer reservas para as despesas de início de ano, com pagamento de impostos como IPTU e IPVA, além da compra de materiais escolares.

“O ideal é que cada família mapeie estes gastos e faça a reserva. Eu apontaria esse percentual de 30% como o ideal para poupar”, comenta.

