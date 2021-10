Padre Rezende convida para missas na Catedral; assista

Da Redação

O Padre José Roberto Rezende, cura da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, convida para as celebrações do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.

Neste dia 12, serão celebradas sete missas na Catedral e no final de cada celebração, haverá consagração das crianças. "Vamos celebrar a rainha e Padroeira do Brasil. No final de cada missa haverá a consagração das crianças a Nossa Senhora, implorando a aquela que foi mãe do Senhor, possa interceder por nossas crianças, que elas possam crescer em estatura, sabedoria, santidade, em graça diante de Deus e das pessoas" disse o padre.

O padre reforça o convite para as crianças. "Todo mundo é bem vindo, traga as crianças a nossa Catedral, 'deixa vim a mim as crianças por que delas é o reino dos céus', falou Jesus, em nossa Catedral, as crianças são bem vindas, nos alegra quando vemos um casal com seus filhos", finaliza.

Confira os horários de missas: 7h30/ 8h30/9h30/17h/18h e 19h30.