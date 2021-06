Padre Rezende comemora 30 anos de ordenação presbiteral

Continua após publicidade

O Jubileu de Pérola da ordenação presbiteral do padre José Roberto Rezende, de 55 anos, cura da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, é comemorado nesta terça-feira (29). "Ao celebrar meus 30 anos de ordenação presbiteral agradeço todas as manifestações de carinho recebidas nesse momento tão sublime", agradece o religioso.

Ao longo dos anos, conforme o padre, ele já celebrou 12.931 Santas Missas, fez 48.936 confissões, 17.275 unções dos enfermos, 3.061 primeiras comunhões, 3.028 batismo e 852 casamentos. "Uma alegria poder festejar essa data tão especial", comemora.

Atualmente, padre Rezende ocupa a função de curador do Memorial da Diocese de Apucarana, assessor Diocesano dos Bens Materiais; membro do Conselho de Presbíteros da Diocese de Apucarana; professor de Ensino Religioso na Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, além de cura da Catedral Diocesana Nossa Senhora de Lourdes, desde 5 de janeiro de 2020.

Nesta terça-feira (29), conforme o padre, serão realizadas duas missas. Um está marcada para às 12 horas, e outra será as 18h15, com a presença do bispo diocesano Dom Carlos José de Oliveira.

Trajetória

O padre José Roberto Rezende nasceu em Apucarana, no dia 11 de outubro de 1965. Ele é filho do funcionário público e músico Sebastião Rezende (in memoriam) e da funcionária pública Lourdes Martins Rezende. Ele tem um irmão, Marcos Antônio Rezende, casado com Leoçânia Aparecida de Souza Rezende.

Padre Rezende estudou o Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, em Apucarana. Foi coroinha (1972 a 1981) e auxiliar de escritório (1979 a 1981), na Paróquia Cristo Profeta em Apucarana. Ingressou no Seminário Menor Diocesano aos 15 de fevereiro de 1981, onde cursou o Ensino Médio no Colégio Estadual Nilo Cairo. Em maio de 1982, na Paróquia Cristo Rei, em Apucarana, de Dom Romeu Alberti, recebeu os Ministérios de Acólito e Leitor.

Nesse período de formação, durante o ano de 1982, trabalhou e residiu em diversas paróquias. Antes de se tornar cura da Catedral, o religioso atuava na Paróquia Santa Rita de Cássia em Arapongas.

Veja o vídeo em comemoração ao Jubileu de Pérola: