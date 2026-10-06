Padrasto invade casa e ameaça enteada de morte em Apucarana

Vítima acreditava ter medida protetiva em vigor, mas documento estava vencido; agressor fugiu antes da chegada da Polícia Militar

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) na noite de segunda-feira (5) após ter a casa invadida pelo próprio padrasto, no Loteamento Residencial Sumatra II, em Apucarana. O homem proferiu ameaças graves e fugiu do local antes da chegada da equipe policial.

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A ocorrência foi registrada por volta das 21h40. De acordo com o relato da moradora, o agressor entrou na garagem da residência e começou a disparar diversas ofensas. Durante o episódio, ele ameaçou a vítima de morte, gritando que iria matá-la e a "mandaria para o inferno".

Durante o atendimento, a mulher informou à polícia que possuía uma medida protetiva de urgência contra o familiar para mantê-lo afastado. Contudo, ao fazer a checagem no sistema integrado, a equipe constatou que o prazo de validade da ordem judicial já havia expirado.

Os policiais realizaram rondas pelas imediações do bairro, mas não conseguiram localizar o suspeito. A vítima foi orientada sobre como procurar as autoridades competentes para solicitar a renovação imediata da medida protetiva e os trâmites legais necessários para garantir sua segurança.