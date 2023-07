Padrasto é preso após agredir criança de 8 anos com pedaço de pau

Uma criança de 8 anos foi agredida com um pedaço de pau pelo padrasto em Apucarana, no norte do Paraná. O homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite desta sexta-feira (28). O caso foi registrado na Avenida Itararé, no Jardim Ponta Grossa. A mãe da criança também foi levada para a delegacia. No entanto, eles não ficaram detidos porque já havia passado o período do flagrante.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Grave acidente é registrado na BR-376 em Cambira

A denúncia foi feita pelo pai da criança. Ele contou que foi buscar o filho na casa da ex-mulher. Ao chegar ao local, percebeu que o menino estava com diversos hematomas, com ferimentos na região da nádega do lado esquerdo, pescoço, costas, perna esquerda, costela esquerda, boca e olho esquerdo.

continua após publicidade

O pai chamou o Conselho Tutelar, que ouviu o relato da criança. O menino confirmou a agressão com um pedaço de pau na noite de quinta-feira (27). O conselheiro apurou que ele não foi mandado para a escola na sexta-feira (28) para que os professores não percebessem os ferimentos.

A família encaminhou a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico. O padrasto e a mãe da criança foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP). Eles foram liberados porque havia passado o prazo de 24 anos do flagrante.

Siga o TNOnline no Google News