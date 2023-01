'Pacto' seria motivação de tentativa de assassinato em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

tentativa de homicídio aconteceu por volta das 3h e a Polícia Militar (PM) foi chamada

Um jovem, de 20 anos, foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira (24), em Apucarana, no norte do Paraná. O suspeito de cometer o crime, que teria sido motivado por um 'pacto com o diabo', seria amigo da vítima. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 3h e a Polícia Militar (PM) foi chamada.

continua após publicidade .

A irmã da vítima ligou no 190 e contou que o rapaz chegou na casa da família ferido, sangrando muito. A equipe foi até o Jardim Colonial, porém, quando a PM chegou, o jovem já havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A moça contou para a PM que o irmão recebeu a visita de um amigo, de 25 anos, e que esse rapaz o chamou para ir até a casa de uma amiga, por volta das 23h30 desta segunda. Ela ainda disse que na madrugada o familiar chegou com ferimentos provocados por faca.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Apucarana vive “guerra do tráfico”, admite delegado

O jovem, que sofreu ferimentos na cabeça, pescoço e dorso, contou para a irmã que estava em seu carro com o amigo, mas ele começou a falar que havia feito um 'pacto com o diabo' e que teria que matá-lo, depois, pegou uma faca e começou com as agressões.

Mesmo ferido, ele conseguiu sair do próprio carro e correu. O suspeito fugiu com o carro da vítima, um Fiat Palio Young, placas GZE9127. O veículo, até o momento, não havia sido localizado.

O jovem foi levado para o Hospital da Providência e segue internado. A PM registrou a ocorrência e a Polícia Civil vai investigar o crime.

Siga o TNOnline no Google News