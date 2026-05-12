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FURTO

Paciente tem celular furtado dentro de hospital em Apucarana

Homem internado percebeu desaparecimento do aparelho após cochilar no quarto

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 09:03:33 Editado em 12.05.2026, 09:03:27
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Paciente tem celular furtado dentro de hospital em Apucarana
Autor Foto: Pixabay

Um paciente internado em um hospital no Centro de Apucarana teve o celular furtado na manhã de segunda-feira (11), segundo registro da Polícia Militar.

- LEIA MAIS: Vídeo flagra suspeito abandonando carro após roubo de R$ 20 mil em Apucarana

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De acordo com o boletim, o homem está internado desde a última quinta-feira e utilizou o aparelho pela última vez por volta das 7h27. Após cochilar, percebeu cerca de meia hora depois que o celular havia desaparecido.

A filha da vítima também acompanhava a situação no momento da chegada da equipe policial.

Segundo a PM, não foi possível acessar imediatamente o rastreamento do aparelho nem informar o número de IMEI do celular.

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Os envolvidos receberam orientações sobre os procedimentos cabíveis e o boletim de ocorrência foi confeccionado.

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Apucarana furto de celular hospital incidentes hospitalares POLICIA MILITAR segurança
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