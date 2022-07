Paciente promove tumulto em clínica no centro de Apucarana; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo o boletim, um paciente, de 32 anos, insatisfeito com o atendimento, passou a ameaçar os atendentes

A Policia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na tarde desta quarta-feira, 06, para atender a uma situação de tumulto em uma clínica médica, na Rua Nagib Daher, região central da cidade. Segundo o boletim, um paciente, de 32 anos, insatisfeito com o atendimento, passou a ameaçar os atendentes.

continua após publicidade .

De acordo com o relatório policial, a solicitante informou que um cliente estaria no local insatisfeito com atendimento, pois o plano de saúde dele não cobria totalmente o tratamento. Devido a isso, ele começou a xingar e dar socos nas paredes. A médica e sua assistente ficaram com medo. Uma das vítimas, de 52 anos, disse que, além de dar socos nas paredes o homem ainda passou a xingar.

Passado algum tempo retornou e passou a dizer que não sairia do local enquanto não fosse atendido e exigia que fizesse tal procedimento não coberto pelo seu plano de saúde.

continua após publicidade .

Quando a PM chegou no local, ele já teria ido embora. As vítimas foram orientadas a respeito das medidas cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News