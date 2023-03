Paciente morre e médicos ficam com medo de familiares; PM foi acionada

Da Redação

Hospital da Providência, de Apucarana

Na madrugada desta sexta-feira (24), por volta das 02h10, uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada para prestar apoio no Hospital da Providência. Os policiais foram chamados após a equipe médica temer por sua segurança.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos pacientes da unidade de saúde morreu. Dessa forma, os policiais foram necessários no local para acompanhar o momento em que a triste notícia seria dada para os familiares do falecido.

Apesar do temor dos médicos, nenhuma confusão foi registrada no momento em que a morte foi anunciada. A PM não precisou realizar nenhuma intervenção.

Também em Apucarana

Nesta quinta-feira (23), um idoso foi encontrado morto dentro de sua própria casa no Residencial Jaçanã, em Apucarana, no Norte do Paraná. A família de Antônio Carlos de Castro, de 74 anos, procurou a reportagem do TNOnline para lamentar o falecimento do apucaranense.

Pai de três filhos e avô de sete netos, Antônio deixa um grande legado. De acordo com os familiares, o idoso tomava bastante remédios e morreu de causas naturais. O sepultamento acontece no Cemitério da Saudade, às 14 horas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta quinta para atender uma ocorrência na Rua Maria da Conceição de Oliveira. No local, as autoridades encontraram a casa fechada e, após autorização, arrombaram portão, porta do imóvel e a porta do quarto.

Antônio Carlos foi encontrado já sem vida dentro do cômodo. Apesar de as apurações iniciais já apontarem para morte natural, peritos da Polícia Científica foram chamados para confirmar a causa do falecimento. O idoso não será velado.

