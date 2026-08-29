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TUMULTO

Paciente gera confusão em hospital e mobiliza Polícia Militar em Apucarana

Funcionários relataram comportamento agressivo do homem, que acabou deixando a unidade de saúde com a chegada dos policiais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Paciente gera confusão em hospital e mobiliza Polícia Militar em Apucarana
Autor Hospital da Providência, em Apucarana - Foto: TNONLINE/ARQUIVO

Um homem de 44 anos causou tumulto no Hospital da Providência, na região central de Apucarana, nesta sexta-feira (28), ao exigir internamento clínico por dependência química. A Polícia Militar foi acionada pelos funcionários da unidade de saúde após o paciente apresentar comportamento agressivo e atrapalhar o funcionamento da sala de atendimento emergencial.

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Ao chegar ao hospital, localizado na Rua Rio Branco, a equipe policial foi recebida pelo médico plantonista, que conduziu os agentes até o local da confusão. Aos policiais, o homem relatou ser usuário de entorpecentes e justificou a sua insistência em permanecer no prédio por necessitar de tratamento médico urgente. Ele já havia sido alertado pela equipe de saúde de que o hospital geral não era o local adequado para aquele tipo de demanda, mas se recusava a sair.

Após intervenção e diálogo entre os policiais, a equipe médica e o paciente, a situação foi controlada. Os agentes orientaram o homem a buscar ajuda especializada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município, unidade preparada para o acolhimento de dependentes químicos. Diante da orientação, o indivíduo acatou a recomendação e deixou as dependências do hospital de forma pacífica, sem a necessidade de qualquer força ou condução coercitiva. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência de apoio a outros órgãos, sem constatação de crime.


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Apucarana dependência química hospital incidente em unidade de saúde intervenção policial tratamento psicológico
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