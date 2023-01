Paciente gera comoção ao receber alta da UTI em Apucarana; veja

Da Redação

A paciente Maria José de Castilho após 29 dias internada na UTI adulto 2 do Hospital da Providência, foi recebida por familiares e equipe da Instituição que aplaudiram sua recuperação.

A paciente de Arapongas precisou de cuidados intensivos após parto de suas filhas gêmeas e foi encaminhada para Apucarana. “O quadro de saúde de Maria era muito grave e ver ela retornar para a sua família é muito gratificante”, conta Jonatan Lima, enfermeiro chefe da UTI adulto 2.

O reencontro contou com a presença das suas filhas de 54 dias e foi de grande emoção. “Fiquei muito feliz e emocionada em saber o quanto sou amada e por ser tão bem acolhida por todos os funcionários do hospital, não esperava ver meus filhos, minha família e meus médicos foi bem gratificante”, agradeceu Maria. Veja . - Vídeo por: Reprodução

