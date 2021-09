Da Redação

Paciente foge do hospital de Apucarana e mobiliza Samu e PM

Um paciente com problema psiquiátrico fugiu na noite desta terça-feira (21), do Hospital da Providência, em Apucarana, e foi resgatado pela Polícia Militar, no Bairro Barra Funda.

A ocorrência mobilizou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que acionou os policiais na busca pelo homem.

A PM foi acionada e resgatou o paciente minutos depois na Avenida Governador Roberto da Silveira e o encaminhou para o hospital novamente onde estava internado.

Relembre outros casos

No dia 11 de julho, a Polícia Militar de Apucarana foi acionada por volta das 21 horas, após uma enfermeira do Hospital da Providência, informar que um paciente, de 45 anos, fugiu sem alta médica.

A solicitante relatou que foi preparar os utensílios para troca de roupa de cama do homem e ao retornar, ele não estava mais no local.