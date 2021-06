Paciente foge da central covid ao saber que seria internada

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada por uma enfermeira da Central Covid-19, nesta terça-feira (1º), após uma paciente fugir do local.

A profissional disse à PM que a mulher, diagnosticada com o vírus causador da Covid-19, após ser constatada baixa saturação sanguínea e saber que deveria que deveria ser internada no Hospital da Providência, se recusou a seguir as orientações médicas e fugiu do local.

A enfermeira foi orientada pela equipe policial.