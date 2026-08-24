Paciente em surto ataca PMs com barra de ferro em hospital de Apucarana

O homem estava despido e avançou contra a equipe na madrugada desta segunda-feira (24)

Na madrugada desta segunda-feira (24), a Polícia Militar foi acionada para conter um paciente que passava por um episódio de transtorno mental no Hospital da Providência, em Apucarana. Despido e armado com uma barra de ferro, o homem ameaçava funcionários e tentou agredir os agentes, precisando ser contido com o uso de uma arma de choque.

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De acordo com o registro policial, o chamado de emergência foi feito por um enfermeiro da instituição por volta das 2h12. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram profissionais da enfermagem e seguranças do hospital segurando a maçaneta da porta de um dos quartos, na tentativa de manter o paciente isolado e proteger as pessoas ao redor.

Ao abrirem a porta, os militares se depararam com o homem sem roupas e empunhando o objeto de metal. Os policiais deram ordens claras para que ele largasse a barra, no entanto, o paciente ignorou o pedido e partiu para cima da equipe.

Diante da agressividade e para preservar a integridade física tanto dos policiais quanto do próprio homem, a equipe utilizou uma arma de choque (Taser), efetuando disparos para conseguir neutralizá-lo.

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Logo após ser contido com segurança, o paciente foi imediatamente atendido, medicado e deixado sob a responsabilidade e os cuidados da equipe médica do hospital. Ninguém ficou ferido na ocorrência.