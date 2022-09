Paciente deixa hospital sem atendimento e PM é acionada; entenda

Da Redação

O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 12, por volta das 4h

Uma mulher de 31 anos, que chegou em uma ambulância de Jandaia do Sul, com várias lesões pelo corpo e trauma na cabeça no Hospital da Providência, em Apucarana, deixou o local sozinha, sem receber atendimento médico, depois de se exaltar. Profissionais da unidade de Saúde acionaram a Polícia Militar (PM). O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 12, por volta das 4h.

Segundo o boletim de ocorrências, uma enfermeira relatou aos policiais que a paciente, de 31 anos, chegou ao Hospital do Providência com ambulância oriunda do Hospital de Jandaia do Sul, com diversas lesões pelo corpo e um trauma na região da cabeça. Ela foi deixada no pronto socorro pela equipe da ambulância. A enfermeira disse que a paciente estava bastante nervosa e a enfermeira pediu para que ela se acalmasse até receber atendimento médico.

Logo depois, a paciente se levantou da maca e saiu pela porta de entrada do pronto socorro sem ser notada. Minutos depois, a enfermeira percebeu que a mulher não estava mais no Hospital. Segundo relato da atendente, a paciente deixou o local com um homem que a aguardava na recepção do pronto socorro.

O boletim foi confeccionado e a paciente não foi encontrada.

