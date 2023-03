Paciente de Apucarana recebe rim do irmão após 5 anos de hemodiálise

Da Redação

Na semana do Dia Mundial do Rim, o autônomo Mário dos Santos, de 63 anos, morador de Apucarana, norte do Paraná, enviou um áudio para a equipe de reportagem do TNOnline comemorando o transplante de rim realizado na sexta-feira (3/2). O órgão foi doado pelo seu irmão caçula Joel dos Santos, que recebeu alta nesta terça-feira (7). Mario foi diagnosticado com insuficiência renal crônica em 2016 e passou por um ciclo de cinco anos de hemodiálise.

"Correu tudo bem, graças a Deus! Continuo internado na UTI em isolamento. Até os médicos vestem roupas especiais para me visitar, pois este momento é bastante delicado. Meu irmão já foi para casa e também está passando bem. Após este período, minha esposa vem ficar comigo para fazer companhia. Agradeço a todos que rezaram por mim. Estou muito feliz", contou.

Mario também comentou que após este pós-operatório irá tomar medicamentos específicos ao longo da vida. "Minha família já está indo atrás dos remédios imunossupressores. Será ainda um longo caminho, mas o que importa é que estamos bem e nos recuperando neste momento", esclareceu.

Doador

O autônomo Mário dos Santos, de 63 anos, morador de Apucarana, encerrou um ciclo de cinco anos de hemodiálises. Diagnosticado com insuficiência renal crônica em 2016, ele precisou fazer o procedimento semanalmente enquanto aguardava na fila para um transplante de rim, até encontrar um doador muito especial: o seu irmão caçula. (Veja o vídeo abaixo).

A cirurgia está marcada para sexta-feira (3) e muito em breve Mário poderá realizar uma vontade que, segundo ele, será a sua maior alegria. “Quero tomar dois litros de água, porque faz cinco anos que eu não tomo água. Quem faz hemodiálise deve tomar o mínimo. Nestes anos, a minha maior vontade é tomar água e garapa”, revela.

