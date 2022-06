Paciente de Apucarana comemora última sessão de 'quimio'

Da Redação

Rosângela Sponton, de 57 anos, comemorou nesta semana a última sessão de quimioterapia ao lado da família e da equipe do Hospital da Providência

Diagnosticada em 2021 com câncer de mama, a paciente Rosângela Sponton, de 57 anos, comemorou nesta semana a última sessão de quimioterapia na Unidade de Tratamento do Câncer de Apucarana. Ao tocar o sino da esperança, foi surpreendida por diversos familiares e equipe médica que a aguardavam para o momento pra lá de especial.

continua após publicidade .

“Eu me sinto privilegiada por viver esse momento e só tenho a agradecer a equipe, todos sempre muito educados e atenciosos, desde a recepção à enfermagem, não posso reclamar de nada”, afirma.

Ela conta que sempre manteve os exames em dia. “Sempre fiz os exames anuais, até que no ano passado, acusou o câncer de mama. Foi um choque, mas graças a Deus conseguimos fazer os exames e já iniciar o tratamento”, relata.



continua após publicidade .

A enfermeira Thayla Gardina diz que a paciente aceitou bem o diagnostico. "Essa aceitação contribui com o tratamento. Rosângela sempre veio às sessões, realizou tudo com muita responsabilidade. O apoio da família também ajuda muito no tratamento", complementa a profissional.