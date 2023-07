Paciente de 34 anos comemora final das sessões de radioterapia

Guilherme Gualberto dos Anjos com parte da equipe do "Providência"

O paciente Guilherme Gualberto dos Anjos, 34 anos, residente na cidade de Maringá, comemorou nesta semana o final das sessões de radioterapia na Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência, de Apucarana.

Guilherme foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin no pulmão em outubro de 2022. ”Tinha sintomas como perda de peso, sudorese e febre noturna, sintomas que me permitiam viver normalmente, mas como minha esposa é médica, ela pediu para eu realizar um exame de sangue, que deu alterado e, pela lesão, o linfoma já tinha mais de um ano”, afirma Guilherme.

O paciente realizou as sessões de quimioterapia em Maringá, porém, sua médica hematologista indicou para Guilherme realizar o tratamento de radioterapia em Apucarana, por saber que possui um dos melhores equipamentos do Paraná.

Ao final de 20 sessões de radioterapia, Guilherme comemorou a finalização do tratamento ao lado da esposa e filha. “Não foi fácil, mas o Guilherme sempre levou de forma muito leve, com muita esperança e fé, ele precisava de força, mas foi ele que deu força pra nós”, afirma a esposa Marcela Morelli.

“Pedi proteção e coragem pra Deus para passar pelo tratamento e hoje eu estou agradecendo. Tive muito apoio da minha família, esposa, filhas, meus pais, e de todas as pessoas que fizeram parte dessa jornada. Foi muito intenso o que a gente viveu, mas também foi com muito amor”, finaliza o paciente.

