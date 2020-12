Paciente da região é transferida para Apucarana pelo SAMU - TNOnline

Continua após publicidade

Nesta segunda-feira (07), pela manhã uma ambulância com suporte avançado do SAMU de Apucarana, fez a transferência de uma paciente de São Pedro do Ivaí, com quadro clínico considerado grave, para internamento no Hospital da Providência.

Segundo as informações do SAMU, trata-se de uma mulher de 66 anos com dificuldades respiratórias, por isso o aparato com médico no transporte da paciente. "A gravidade do momento foi crise convulsiva e já tem outros problemas de saúde. Ela foi entubada", disse o coordenador do Samu Miqueias Romagnolo.

Da redação