Paciente comemora última sessão de radioterapia; saiba mais

O mês de outubro começou cheio de emoções para o paciente José Aranda e sua família, o londrinense pôde, ao lado de seus entes e amigos da unidade, comemorar sua última sessão de radioterapia na Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência e sua esposa Vanessa Aranda e seus filhinhos Luiz Aranda e Luiza Aranda realizaram uma entrega de flores e doces para a equipe que atendeu o pai da família tão bem.

“A gente trouxe flor e docinhos, que eu fiz com a minha prima, para agradecer as pessoas que ajudaram o papai”, conta a filha mais nova, Luiza.

Vanessa conta que foram momentos difíceis, mas que todo o apoio da equipe foi fundamental para não desanimarem. “Essa doença nos faz reviver muita coisa. Queríamos de alguma forma agradecer todo o cuidado que tiveram com a gente, foram nosso refúgio. As crianças queriam sempre vir aqui, então vimos esse como o momento certo, o último dia, dia de agradecer”, afirma. “Vim agradecer por cuidarem do meu pai com muito carinho”, diz o pequeno Luiz, filho de seu José.

No seu último dia, o paciente elogiou a equipe e expressou sua gratidão aos profissionais. “Hoje o dia foi mais especial ainda, porque a equipe estava toda aqui, pude abraçar todo mundo. Gostaria que todas as unidades fossem como aqui, com uma equipe que trabalha com amor e respeito sempre. Estou acordando feliz, porque foi Deus que me permitiu estar aqui hoje com esse tratamento de primeira, estou feliz”, afirma.

A equipe ficou muito feliz com a sua vitória. “Aranda foi um paciente que todos os dias chegava com a confiança lá em cima. Na sala de espera de tratamento conversava com os pacientes incentivando o tratamento. Como equipe ficamos muito felizes com esse momento, diz Tomie Akiama, enfermeira do setor de Radioterapia.

