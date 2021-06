Paciente com diabetes faz ameaças em posto de saúde

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada nesta terça-feira (2), após um paciente do posto de saúde do Núcleo Habitacional João Paulo I ficar nervoso com a atendente.

De acordo com o boletim, o paciente chegou ao local para retirar alguns medicamentos para diabetes. Porém, ainda conforme o relatório, o solicitante repassou que não tinha o medicamento essa semana e somente chegaria para retirada nos próximos dias.

Inconformado, o paciente alterou a voz contra o farmacêutico e se ausentou do local expressando que mataria pessoas e que começaria pelo posto de saúde. Diante do exposto, a vítima foi orientada e entregue o protocolo da ocorrência.