Paciente com dengue hemorrágica motiva campanha de doação de sangue

Um paciente com quadro de dengue hemorrágica, internado no Hospital da Providência de Apucarana, está mobilizando uma campanha de doação de sangue nas redes sociais. Colegas e familiares estão pedindo que os voluntários compareçam no Hemonúcleo de Apucarana. Parte do tratamento, o paciente masculino necessita de 10 bolsas de plaquetas sanguíneas diárias.

O hemocomponente, segundo explica a assistente social do Hemonúcleo, Marta Maria Galvão Harder, tem curta duração, o que exige maior disponibilidade de doadores. "Uma bolsa dura apenas cinco dias, por isso a necessidade de renovação de estoque constante", afirma.

Segundo ela, várias ações foram realizadas nesta semana para garantir o atendimento ao paciente com dengue hemorrágica e outros pacientes que fazem uso de plaquetas - o hemocomponente é usado, por exemplo, em cirurgias cardíacas - nos hospitais da região. "Acionamos nossos doadores, temos doadores de dois municípios agendados para esta sexta e o pessoal do 30 Batalhão também colaborou. Por isso, pedimos que os voluntários agendem doações para semana que vem para garantimos estoque constante até por conta do prazo dessas plaquetas", comenta, acrescentando que não são todas as doações de sangue que podem ser destinadas ao fracionamento das plaquetas. (veja abaixo os horários de atendimento).

DENGUE HEMORRÁGICA

Segundo o Instituto Butantan, uma em cada 20 pessoas pode desenvolver a forma grave da doença, também chamada de dengue hemorrágica. O risco é maior quando o indivíduo sofre uma segunda infecção, o que pode ocorrer devido à existência de quatro subtipos do vírus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4).

Os sintomas clássicos são febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor ao redor dos olhos e dores musculares e nas articulações. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o paciente pode entrar na chamada fase crítica da doença depois de três a sete dias do início dos sintomas, quando a febre começa a baixar. Nesse momento, sinais da dengue grave podem se manifestar como dor abdominal intensa, vômito persistente, às vezes com sangue; sangramento nas gengivas ou nariz; dificuldade respiratória; confusão mental; fadiga; aumento do fígado; queda da pressão arterial e sangue nas fezes.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO HEMONÚCLEO



SEGUNDA: 12h as 18h30

QUARTA: 8h às 11h e das 13h as 16h

QUINTA: 8h às 11h

SEXTA: 8h às 11 e das 13h as 16h

