Paciente com Covid-19 recebe alta em Apucarana - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Após ficar 14 dias internado no setor exclusivo para tratamento Covid-19 do Hospital da Providência, o paciente Romildo Pereira dos Santos de 55 anos recebeu alta e comemorou sua recuperação contra o vírus.

Romildo chegou ao Hospital com insuficiência respiratória grave necessitando de internamento. “O exame de imagem mostrou o comprometimento pulmonar nos dois lados, o paciente precisou ser entubado e colocado em ventilação mecânica logo no primeiro dia de internamento”, comenta Dra. Camila Carvalho, médica intensivista e coordenadora do setor de atendimento exclusivo Covid-19.

De acordo com Romildo, foram dias intensos. “Eu vi a morte em meus olhos, Deus é muito grande, se não fosse Ele e a equipe do Hospital jamais estaria aqui agora, também foram muito atenciosos, formamos uma amizade também aqui”, afirma Romildo.

“Romildo evoluiu bem, conseguimos progredir para extubação, agora está ganhando alta, bem recuperado e estamos muito contentes com essa conquista”, ressalta Dra. Camila.

“Eu falo para o pessoal se cuidar porque essa doença é grave, graças a Deus agora eu melhorei e estou de alta”, finaliza Romildo.