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Paciente ameaça médicos com arma e foge de UPA em Apucarana

Jovem de 26 anos se revoltou durante o atendimento e afirmou que buscaria um revólver calibre 38; ele escapou ao notar a presença de agentes no local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Paciente ameaça médicos com arma e foge de UPA em Apucarana
Autor Caso foi registrado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Foto: Arquivo TN

Um homem de 26 anos ameaçou voltar armado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região central de Apucarana, no início da noite de sexta-feira (18). O caso gerou pânico entre os funcionários e pacientes após o rapaz se exaltar durante o atendimento médico e prometer um ataque à equipe do plantão.

-LEIA MAIS: Região de Apucarana registra queda nos casos e mortes por doenças respiratórias

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De acordo com o registro da Polícia Militar, uma funcionária acionou a corporação relatando que o paciente começou a gritar na recepção, intimidando os trabalhadores. Um dos médicos confirmou aos policiais que foi alvo direto do rapaz, que declarou que buscaria uma arma de fogo para "resolver o problema". Outra médica detalhou que o agressor foi ainda mais específico, afirmando que retornaria à unidade portando um revólver calibre 38.

A situação apenas não se agravou no momento das ameaças porque uma equipe de policiais penais estava na unidade. Ao perceberem a confusão e a gritaria, os agentes foram até a recepção para checar o que estava acontecendo. Notando a movimentação da equipe, o homem fugiu do local antes mesmo da chegada da viatura da Polícia Militar.

Os policiais registraram a ocorrência e orientaram os profissionais de saúde sobre os procedimentos legais necessários para que o agressor responda formalmente pelas ameaças. A PM realizou buscas, mas o suspeito não foi localizado. Ninguém ficou ferido.

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