Ovo de Páscoa: alta no preço faz consumidor buscar alternativa

De olho na Páscoa, consumidores de Apucarana levaram um susto ao pesquisarem os preços de ovos de chocolate nos supermercados da cidade. Inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor aponta que o chocolate ficou 12% mais caro nos últimos doze meses, bem acima da inflação dos alimentos. Com o produto mais caro, muita gente procura alternativas de economizar ou de encontrar produtos com maior custo benefício.

O arquiteto Igor Mendes, 26 anos, de Apucarana, conta que está pesquisando preços para presentear o namorado e ficou assustado com os valores elevados. “Todos os ovos estão perto dos R$ 100. Me lembro de no ano passado ter comprado por R$ 70”, comenta.

Mesmo com o preço salgado, Igor pretende desembolsar o dinheiro, pois valoriza e quer manter a tradição familiar de presentear entes queridos com ovos de chocolate na Páscoa. “Minha família sempre teve essa tradição de dar alguma coisa relacionada a chocolate na Páscoa. Acho importante manter, porque presentear é um ato bonito, remete a importância que a pessoa tem para você. E quando conseguimos comprar ovos artesanais ou de pequenos empreendedores, acho que enfatiza mais ainda o significado de presente”, ressalta disse o arquiteto que vai continuar pesquisando valores nos próximos dias.

Além do preço, tem consumidor que acredita que os produtos estão menores. É o caso da fonoaudióloga Camila Kaminski, 34 anos. “Notei que estão mais caros e tenho a impressão que estão menores também”, relata.

Ela conta que busca produtos que venham com brinquedos para presentear suas duas filhas, para manter a tradição. “Minha avó materna fazia ovos para os netos, sempre com muito amor, sempre ganhei dos meus pais também, então entendi sim como tradição, só que mais para as crianças que tem a magia de abrir, ver o que tem dentro”, comenta.

Na opinião de Camila, uma dica para economizar é deixar os ovos de chocolate apenas para as crianças e tentar comprar barras de chocolate e bombons para presentear os adultos. Deixar as crianças em casa também é uma ótima dica, para que elas não influenciem na hora da compra.

MATÉRIA-PRIMA MAIS CARA

Um dos motivos que explicam a alta no preço do chocolate é o aumento no custo da matéria-prima para fabricação do produto. Conforme o economista Rogerio Ribeiro, professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana, as matérias-primas para a produção de chocolate subiram 20,39%. “Este é um dos motivos para os preços dos ovos de Páscoa terem sofrido um aumento tão elevado nos seus preços”, explica.

O economista também atribui a alta aos processos para fabricação dos ovos de chocolate, armazenamento e transporte que são mais complexos e têm custos mais altos.

“Há diferença de preços entre os diversos produtos que se explicam por razões diversas que envolvem questões qualitativas ligadas aos insumos utilizados e às marcas. Mas o fato é que os custos se elevaram. É mais um caso de inflação de custos”, observa.

Produtos artesanais ganham espaço

Os ovos de chocolate artesanais se tornaram uma opção para quem deseja presentear na Páscoa além de ser uma maneira de apoiar o empreendedorismo local. A apucaranense Tayla Rezende, 32 anos, fabrica ovos de chocolate artesanalmente há quatro anos e se apaixonou pelo ramo. De acordo com ela, a procura já começou e neste ano ela projeta um crescimento de no mínimo 20% nas vendas em relação ao ano passado. E para isso ela aposta em ingredientes de qualidade.

“O sabor do ovo artesanal é completamente diferente desse convencional do mercado e são incomparáveis. É um produto mais atrativo pela qualidade, exclusividade, sabor, aroma e por ter toda uma história de vida por trás dele”, enfatiza.

Por, Cindy Santos

