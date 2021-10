Da Redação

Outubro Rosa: Unidade de Tratamento do Câncer realiza ações

A equipe da Unidade de Tratamento do Câncer de Apucarana do Hospital da Providência elaborou atividades para serem realizadas ao longo de outubro, visando relembrar a importância do autocuidado e prevenção ao câncer de mama.

A abertura do mês foi em grande estilo, com a presença do Fernando Machado da banda Sonory, que tocou saxofone, atendendo pedidos de músicas dos pacientes.

“Ao longo do mês teremos mais atividades, trabalhando um dos pontos fortes da nossa Unidade, que é a humanização”, explica Bruno Pedroso, coordenador da Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital.

O momento musical mostrou ser um sucesso entre eles desde o início da apresentação. “Os pacientes estavam participando bastante, vimos que eles gostaram e o bem estar deles para nós é essencial”, conta Mariana Vieira Luz, psicóloga da Unidade.