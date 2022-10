Outubro Rosa: ensaio fotográfico homenageia mulheres de Apucarana

Da Redação

Para resgatar a autoestima de mulheres que enfrentam o câncer, a fotógrafa Ale Wobeto reuniu duas apucaranenses em um ensaio que transborda beleza e esperança durante o mês da campanha Outubro Rosa. As protagonistas da sessão de fotos foram a estudante Nathalia Ferragini Pasini, de 18 anos, e a costureira Sandra Kadowaki, 48 anos. Ambas passam pelo tratamento contra o câncer.

Nathy, como é conhecida pelos familiares e amigos, luta contra um Linfoma de Hodgkin, câncer que atinge o sistema linfático. Ela descobriu a doença após o surgimento de nódulos no pescoço. "Protagonizar o ensaio foi emocionante. Compartilhar a vida com essas pessoas e com a Sandra, que também tirou as fotos comigo, foi bem interessante também porque as meninas que estavam lá não sabiam que era essa luta toda. Elas ficaram super emocionadas com a nossa história. Gostei bastante de participar para ajudar as outras mulheres também", observa.

Quem também se emocionou ao protagonizar o ensaio de fotos foi a costureira Sandra, que está na metade do tratamento contra um câncer de mama que surgiu em julho deste ano. "Estava para baixo, pois perdi meu pai de câncer no final de 2021. Não foi nada fácil receber essa notícia. Porém, conto com um grupo de apoio, o Cactos, e compartilhamos momentos e experiências nele. Além disso, participar da sessão de fotos foi muito interessante. Não usei lenço e incentivamos outras mulheres e pessoas a se cuidar e se tratar. Amei as fotos e foi incrível conhecer a Ale também", acrescenta.

Emoção

A fotógrafa Ale Wobeto, de Apucarana, relata que se emocionou várias vezes durante a sessão de fotos ao lembrar do tio e da prima que se foram por conta da doença. No entanto, poder ajudar outras pessoas foi o que a motivou a criar a campanha em parceria com uma loja de roupas femininas de Apucarana.

"Tudo começou quando eu e a equipe da Space Fashion tivemos ideia de fazer um ensaio com mulheres que lutam contra o câncer. Esse é um assunto que mexe comigo, pois perdi um tio e uma prima para esta doença. Foi extremamente emocionante poder fotografar a Nathy e a Sandra. Foi muito emocionante para mim poder incentivar as pessoas a fazerem exames e se cuidarem", comenta a fotógrafa.

Por, Fernanda Neme.

