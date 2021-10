Da Redação

Curadas do câncer de mama, as amigas apucaranenses Carolina Chaves, 43 anos, e Silvanir Pavão, 53 anos, participam do "Coral Belas Mulheres Escolhidas por Deus" e contaram durante entrevista ao site TNOnline como foi experiência vivida durante o tratamento contra a doença.

continua após publicidade .

Carol, como é conhecida entre familiares e amigos, descobriu o caroço no seio em 2019, enquanto tomava banho. "Senti que havia algo diferente e conversei com meus colegas de trabalho no posto de saúde que trabalho. Após a biópsia, descobri que estava com câncer. Foi um choque, não queria acreditar", recorda. A funcionária pública começou a quimioterapia.

"Lembro que muitas coisas passavam pela minha cabeça, como a queda de cabelos, a morte e outros pensamentos negativos. Porém, percebi com essa doença que eu sou muita amada por todos e isso me fortaleceu durante todo o tratamento", conta Carol.

continua após publicidade .

Ao contrário da amiga, a bióloga Silvia, como é chamada pelos familiares e amigos, demorou para ser diagnosticada, apesar de já estar com a doença. "Descobri o caroço no seio durante o banho e fui fazer exames. No entanto, nenhum exame diagnosticava o câncer e minha médica achou melhor retirar o tumor. Após a cirurgia, a biópsia constatou que era um câncer. Comecei a luta com a radioterapia e quimioterapia, que durou um ano. Hoje, graças a Deus estou curada", conta.

Juntas, criaram o "Coral Belas Mulheres Escolhidas por Deus" e levam alegria por ondem passam. "Nós e mais outras amigas criamos o coral para alegrar um pouco nossos dias e deu certo. Pretendemos dar continuidade ao projeto em breve. Com o coral, a gente pode conhecer a Viviane Weber, que infelizmente nos deixou no ano passado. Somos muito gratas", conta Silvia.

Assista a entrevista feita pela jornalista Fernanda Neme:

continua após publicidade .

Outubro Rosa: apucaranenses curadas relatam experiência - Vídeo por: tnonline