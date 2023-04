Outono: temperaturas serão mais amenas no norte do estado; veja

Da Redação

Temperaturas serão mais amenas neste outono

Apesar da massa de ar frio que chegou ao Paraná nesta quarta-feira, 19, derrubando as temperaturas em todo o estado, o tempo frio não deve se sustentar nos próximos dias na região norte. Quem afirma é o meteorologista do Simepar, Fernando Mendes. (Veja vídeo abaixo)

continua após publicidade .

De acordo com ele, para os próximos dias, o ar seco deve predominar com manutenção de tempo estável com sol no norte do Paraná.

- LEIA MAIS: Alerta: temperaturas caem bruscamente a partir desta quarta-feira

continua após publicidade .

“As temperaturas devem ficar mais baixas ao amanhecer e anoitecer, como acontece tipicamente no outono. Porém, na região norte do estado, não devem ocorrer temperaturas abaixo dos 10°C neste período. Com o predomínio do sol durante todo o dia, as temperaturas serão mais amenas na região, ao contrário do que ocorre nas regiões sul e sudoeste do Paraná”, explicou o meteorologista.

Em Apucarana, os termômetros registraram mínima de 12°C nesta manhã. A máxima deve chegar aos 22°C. A temperatura mais baixa prevista para esta semana será na manhã de sexta-feira, 21, com previsão de 10°C. A partir de sábado, as temperaturas mínimas previstas voltam a subir, ficando acima dos 15°C já a partir de terça-feira, 25.

Assista:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução

Tempo nesta quarta-feira



De acordo com o Simepar, o frio predomina nesta quarta-feira nas regiões centro-sul e sul do estado, com os termômetros registrando temperaturas abaixo dos 10 °C. No período da tarde também não esquenta tanto em boa parte do Paraná, com sensação de frio aumentando, devido ao aumento na intensidade dos ventos. As temperaturas, apresentam valores mais baixos, no sul, com General Carneiro (Inmet) registrando 4,2 °C durante a madrugada.

Siga o TNOnline no Google News