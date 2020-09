Outdoor com imagem do presidente que foi pichado em Apucarana é substituído - TNOnline

Continua após publicidade

O outdoor com a imagem do presidente Jair Messias Bolsonaro que foi pichado em Apucarana, no Paraná, já foi substituído no final da tarde de quarta-feira (5).

Agora no outdoor fixado na entrada no Núcleo Afonso Camargo consta a frase: 'Democracia é o respeito ao resultado das urnas. 77% de votos em Apucarana'.

"Como o outro outdoor foi vandalizado resolvemos fazer uma nova vaquinha. Somos um grupo de pessoas moradoras de Apucarana, que se juntaram, são pessoas trabalhadoras, empresários, profissionais liberais. Colocamos uma nova mensagem pois o outro foi vandalizo. A democracia é assim, é o respeito a decisão as urnas, colocamos uma frase que fala justamente isso, foi um manifesto de pessoas, de gente comum, que juntou dinheiro pra fazer essa ação," explicou o médico veterinário André Romagnoli.

No outdoor antigo, que foi instalado na última semana de julho e pichado na madrugada do dia 29 tinha a mensagem: ‘Respeitem nosso voto. Supremo é o povo! Apucarana é Bolsonaro’, com a foto do presidente ao lado. A placa foi pichada com a palavra 'Democracia' e o rosto do presidente foi praticamente coberto por tinta azul.

André Romagnoli disse na época que quem pichou não tem maturidade política. “É até um contrassenso uma pessoa pichar a palavra democracia em cima de uma manifestação legítima. Se quem fez isso queria manifestar, porque não fez uma manifestação ao lado? É uma falta de respeito com quem colocou. Quem respeita a democracia não faz isso".

Foto: Reprodução