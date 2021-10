Da Redação

Osmar Sigueoka é o convidado do Papo TN deste sábado

O médico reumatologista Osmar Sigueoka é o convidado deste sábado (02) do Papo TN. Em entrevista, ele revela seu 'lado B' e fala sobre sua paixão pela comunicação e esportes.

continua após publicidade .

Sigueoka fala ainda sobre sua interação nas redes sociais e sobre um programa de rádio que teve durante 3 anos onde tratava de assuntos da saúde com diversos convidados. Além disso, o médico conta as experiências vividas à frente do setor de intercâmbios

O Papo TN começa às 17h no site TNOnline e nas redes sociais do site.