Orquestra só de mulheres se apresenta nesta terça no Fênix

A Prefeitura de Apucarana informa que o Cine Teatro Fênix recebe, nesta terça-feira (17), a partir das 19h30, um concerto didático da “Ladies Ensemble”, a primeira orquestra profissional do Brasil composta exclusivamente por mulheres. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados no local com ao menos uma hora de antecedência.

No repertório da orquestra estão inclusos clássicos conhecidos pelo público, como o Concerto Primavera (Allegro) e Inverno (Presto), de Antonio Vivaldi. Também se incluem suítes da Ópera Carmen, de Bizet/Giraud; obras brasileiras, como a Melodia Sentimental, de Heitor Villa-Lobos; e Romance Sem Palavras, de Bento Mussurunga.

Ao longo da apresentação, haverá interação das musicistas com o público presente, contando um pouco da história dos compositores do repertório e o contexto da composição destas obras. Com vinte musicistas (corda, piano e percussão) no palco e a Maestrina Clara de Lanna, o concerto abordará a música clássica de forma didática e acessível.

Além deste repertório, a “Ladies Ensemble” também apresentará músicas universais – a World Music – usando também instrumentos orientais em solo. A instrumentista Myria Tokmaji tocará o Qanum, instrumento de origem persa. Myria é refugiada da Síria que foi naturalizada brasileira, e terá a oportunidade de fazer um solo nestes concertos.

Dar espaço para as musicistas, aliás, é uma característica da Ladies Ensemble. “Neste universo da música, os solistas são convidados de fora. Aqui, na Ladies Ensemble, empoderamos nossas musicistas e elas são nossas solistas”, conta a fundadora do grupo, Fabíola Bach Akel, que também toca viola nos concertos. “Do ponto de vista do público, quem for ao concerto da Ladies Ensemble pode esperar um espetáculo diferente e enriquecedor”, avalia a secretária de cultura, professora Maria Agar.





