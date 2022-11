Orquestra e Coro Municipal estreiam no Cine Fênix neste sábado

Da Redação

A entrada para o evento, que é uma iniciativa da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), é gratuita

A recém-criada Orquestra e Coro Municipal, de Apucarana, constituídos a partir da Escola Municipal de Música, vai fazer a sua estreia as 20 horas deste sábado (26), no Cine Teatro Fênix. A entrada para o evento - que é uma iniciativa da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur) - é gratuita, não sendo necessária a retirada prévia de ingressos.

O prefeito Junior da Femac afirma que a criação da Orquestra e do Coro Municipal só é possível graças à decisão da gestão municipal de oferecer, gratuitamente à população, aulas de música e de canto. “Devido à pandemia, as aulas tiveram que ser interrompidas e retornaram no início deste ano. O coro é totalmente formado por nossos alunos, enquanto 70% da orquestra é formada por alunos e 30% por músicos profissionais convidados”, afirma Junior da Femac.

A secretária da Promatur, professora Maria Agar, reitera que a formação da Orquestra e Coro Municipal é um dos primeiros frutos da Escola Municipal de Música, que reúne na maioria alunos na faixa etária de 10 a 15 anos. “Estamos muito ansiosos e felizes. Vamos colocar no palco cerca de cem pessoas, entre jovens e adultos. São 53 músicos, além de 40 pessoas do coro municipal”, detalha.

Maria Agar reforça que os alunos vêm se dedicando e evoluíram bastante no aprendizado, criando as condições para a constituição de uma orquestra com talentos locais. “Temos vários alunos crescendo e se destacando em vários instrumentos. Para o ano que vem, com os alunos que estão iniciando, acredito que teremos uma orquestra ainda maior”, projeta a secretária da Promatur.

A orquestra tem como maestro Ricardo Podmowski e o coro será regido por Leiza de Barros, que integram a Banda Municipal Maestro João Florindo. “Teremos na apresentação 20 violinos, 12 violoncelos, 3 clarinetes, 4 saxofones, 3 trombones e 3 trompetes, além de tuba, bateria, piano e contrabaixo”, detalha Podnowski, acrescentando que serão apresentadas músicas de gêneros variados, como gospel, popular, sertanejo e natalino.

