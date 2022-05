Orquestra de mulheres tem apresentação gratuita em Apucarana

Da Redação

A cidade de Apucarana, no dia 17 de maio, receberá um verdadeiro presente: um concerto didático da Ladies Ensemble, primeira orquestra profissional do Brasil composta exclusivamente por mulheres. A orquestra também se apresentará em mais três cidades do interior do Paraná, entre os dias 17 e 20.

“Desde 2008, o Sesi Cultura atua em todo o Paraná, levando ações culturais e entretenimento para trabalhadores da indústria e para a comunidade. Com os concertos da Ladies Ensemble, oferecemos uma verdadeira sinfonia para a indústria paranaense, em um espetáculo inspirador, que ressalta principalmente o talento e a perseverança das mulheres, já que esta é a primeira orquestra totalmente feminina do país”, diz o presidente do Sistema Fiep, Carlos Valter Martins Pedro.



No repertório, há clássicos conhecidos pelo público, como o Concerto Primavera (Allegro) e Inverno (Presto), de Antonio Vivaldi; Suítes da Ópera Carmen, de Bizet/Giraud; obras brasileiras, como a Melodia Sentimental, de Heitor Villa-Lobos; e Romance Sem Palavras, de Bento Mussurunga.

Ao longo da apresentação, haverá intervenção das musicistas com o público presente, contando um pouco da história dos compositores do repertório e o contexto da composição destas obras. Com 20 musicistas (corda, piano e percussão) no palco e a Maestrina Clara de Lanna, o concerto abordará a música clássica de forma didática e acessível.

Além deste repertório, a Ladies Ensemble também apresentará músicas universais – a World Music – usando também instrumentos orientais em solo. A instrumentista Myria Tokmaji tocará o Qanum, instrumento de origem persa. Myria é refugiada síria que foi naturalizada brasileira e terá a oportunidade de fazer um solo nestes concertos. Dar espaço para as musicistas, aliás, é uma característica da Ladies Ensemble. “Neste universo da música, os solistas são convidados de fora. Aqui, na Ladies Ensemble, empoderamos nossas musicistas e elas são nossas solistas”, conta a fundadora do grupo, Fabíola Bach Akel, que também toca viola nos concertos.

A circulação passará por Apucarana (17), Cianorte (18), Umuarama (19), concluindo o circuito em Terra Roxa (20). “Ao promover a circulação deste espetáculo didático no interior do Estado, o SESI Cultura Paraná pretende despertar o interesse dos profissionais da indústria e seus familiares para a arte, agregando mais sensibilidade e criatividade para a formação deste público, tendo a música como vetor”, diz a gerente de cultura do Sistema Fiep, Anna Paula Zétola, ressaltando que esse é um projeto idealizado pelo Sr. Carlos Valter, presidente do Sistema Fiep.

Do ponto de vista do público, quem for ao concerto da Ladies Ensemble pode esperar um espetáculo diferente e enriquecedor. “O encontro das ladies com o público do interior é sempre uma troca muito interessante. Ao retomar o convívio cultural dentro de uma casa de cultura, oferecemos ao público o descobrimento de algo inédito e especial”, diz Fabíola Akel.

A Ladies Ensemble atua desde 2009 e promove encontro de musicistas de diferentes idades, vertentes, influências e inspirações. Ela abre espaço para as mulheres como protagonistas em orquestras, cujo universo não possui presença feminina considerável, especialmente em posições de liderança. A Orquestra conta hoje com 20 instrumentistas profissionais, um curso permanente de formação em regência para mulheres e sede própria, no Auditório Regina Casillo, no novo endereço do Solar do Rosário em Curitiba.

A Orquestra Ladies Ensemble em “Sinfonia para as Indústrias”, apresentada pelo Sesi Cultura, possui duração de 1h30m. Confira o cronograma:

17 de maio, terça-feira, às 19h30 – Cine Teatro Fênix – Apucarana – PR

18 de maio, quarta-feira, às 19h30 – Teatro Cândido Garcia – Cianorte – PR

19 de maio, quinta-feira, às 19h30 – Centro Cultural Vera Schubert – Umuarama – PR

20 de maio, sexta-feira, às 19h30 – Casa da Cultura Ademir Antonelli – Terra Roxa – PR





Ingressos gratuitos para trabalhadores das indústrias. Comunidade pode retirar ingressos trocando por 1 kg de alimento não perecível. Os ingressos estarão disponíveis para retirada na portaria do teatro a partir das 18h30 na data de realização do espetáculo.