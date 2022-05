Órgãos de jovem que morreu no Providência são doados

Da Redação

Morreu nesta terça-feira (24), o jovem Miguel Alexandre dos Santos, de 22 anos, que possivelmente foi vítima de espancamento no último domingo (22), em Apucarana. Ele estava internado no Hospital da Providência, mas não resistiu aos graves ferimentos.

continua após publicidade .

A família autorizou a doação de órgãos, depois, o corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML). Conforme apurou a reportagem do TNOnline, a família do jovem procurou, nesta tarde, a Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência.

O rapaz, no domingo, chegou na casa dos avós na região o Jardim Presidente Kennedy com crise convulsiva. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e os socorristas perceberam que havia um hematoma no olho do jovem, que possivelmente sofreu uma pancada na cabeça. As causas da morte serão apuradas pelos órgãos competentes. A família dele não sabe ao certo o que aconteceu e a Polícia Civil deve investigar o caso.

continua após publicidade .

Nesta tarde, o Samu foi até o aeroporto para encaminhar os órgãos do jovem. O primeiro órgão a ser transportado foi o coração, depois, fígado, rins e pâncreas. A transferência envolveu a Central de Captação de Órgãos, equipes do Samu, três aeronaves e duas equipes médicas.