Oportunidades de emprego permanecem em alta em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma das principais estratégias da unidade é a busca ativa dos trabalhadores

O mercado de trabalho de Apucarana continua aquecido no setor de contratações. Somente na Agência do Trabalhador 574 vagas de emprego estão cadastradas por empregadores. “São postos de trabalho em diversas áreas e formações acadêmicas, sendo que deste total, 98 não exigem experiência do candidato”, assinala o prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

De acordo com ele, o trabalho realizado pela agência local é uma das melhores do Paraná. “Apucarana está entre as quatro melhores no quesito intermediação de mão de obra entre as 216 agências do trabalhador do Paraná, segundo recente ranking de desempenho divulgado pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF). Somente no mês passado, a agência de Apucarana colocou 288 trabalhadores com carteira assinada no mercado de trabalho”, revela Júnior da Femac.

Uma das principais estratégias da unidade é a busca ativa dos trabalhadores. “A nossa equipe entra em contato com as pessoas que passam todo mês pela agência para saber se a entrevista de emprego deu certo. Caso contrário, informamos as novas vagas que foram abertas e fazemos um novo encaminhamento”, explica Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador.

continua após publicidade .

Serviço: A lista completa de vagas de trabalho disponíveis em Apucarana através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) pode ser consultada diariamente pela internet, pelo site http://www.apucarana.pr.gov.br/site/vagas-de-emprego. O candidato a emprego também pode procurar pessoalmente a Agência do Trabalhador de Apucarana, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito ainda pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Siga o TNOnline no Google News