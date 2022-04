Operador tomba máquina empilhadeira e sofre trauma de tórax

Da Redação

Um homem sofreu ferimentos leves na manhã desta sexta-feira (18), em Apucarana, quando operava uma empilhadeira. O equipamento teria apresentado problemas nos freios, o operador perdeu o controle e tomou.

O acidente ocorreu na rua Nogueira, no Conjunto Habitacional Afonso Camargo, em Apucarana. O homem, de 60 anos, tem uma empresa no bairro e havia emprestado a empilhadeira para uma pessoa, em outro local do bairro. Nesta manhã, ele foi buscar o equipamento e voltava para sua empresa, operando a máquina, quando perdeu o controle e tombou.

O Samu foi acionado para atender a vítima, que foi encaminhada ao Hospital da Providência, com ferimentos considerados leves, com possível trauma de tórax e dores lombares.