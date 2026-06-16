Operação Virtude 2026: Polícia Militar intensifica combate à violência contra idosos

A Polícia Militar de Apucarana aderiu à mobilização nacional e iniciou a Operação Virtude 2026, uma frente de atuação focada na conscientização, prevenção e combate à violência contra a pessoa idosa. A iniciativa tem o objetivo principal de garantir a proteção dos direitos previstos na legislação federal por meio de abordagens policiais preventivas e repressivas, buscando assegurar um ambiente mais seguro para essa parcela da população.

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Para aprimorar a qualidade do atendimento, a operação também desenvolve ações educativas internas voltadas à capacitação do efetivo. O foco é aprofundar o conhecimento dos agentes de segurança sobre as diretrizes do Estatuto da Pessoa Idosa e da Política Nacional do Idoso. Essa qualificação técnica permite ampliar a capacidade de identificação de crimes, melhorar o acolhimento das vítimas e garantir o encaminhamento correto das ocorrências.





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Além da atuação direta nas ruas e do treinamento interno, a mobilização visa engajar a sociedade civil no enfrentamento do problema. A operação promove campanhas de conscientização para incentivar a população a acionar as forças de segurança sempre que houver qualquer suspeita ou confirmação de maus-tratos, abandono, negligência ou violências físicas, psicológicas e financeiras, reforçando o compromisso das instituições com a cidadania, o respeito e a dignidade.

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