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SEGURANÇA

Operação Virtude 2026: Polícia Militar intensifica combate à violência contra idosos

Mobilização une ações policiais repressivas e capacitação de agentes para identificar casos de maus-tratos, abandono e exploração financeira

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 10:13:18 Editado em 16.06.2026, 10:14:25
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Operação Virtude 2026: Polícia Militar intensifica combate à violência contra idosos
Autor Polícia Militar realiza a Operação Virtude 2026 - Foto: Reprodução

A Polícia Militar de Apucarana aderiu à mobilização nacional e iniciou a Operação Virtude 2026, uma frente de atuação focada na conscientização, prevenção e combate à violência contra a pessoa idosa. A iniciativa tem o objetivo principal de garantir a proteção dos direitos previstos na legislação federal por meio de abordagens policiais preventivas e repressivas, buscando assegurar um ambiente mais seguro para essa parcela da população.

-LEIA MAIS: Acidente deixa duas motociclistas feridas em Apucarana; bombeiros foram acionados

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Para aprimorar a qualidade do atendimento, a operação também desenvolve ações educativas internas voltadas à capacitação do efetivo. O foco é aprofundar o conhecimento dos agentes de segurança sobre as diretrizes do Estatuto da Pessoa Idosa e da Política Nacional do Idoso. Essa qualificação técnica permite ampliar a capacidade de identificação de crimes, melhorar o acolhimento das vítimas e garantir o encaminhamento correto das ocorrências.


Operação Virtude 2026: Polícia Militar intensifica combate à violência contra idosos
AutorFoto: Reprodução

Além da atuação direta nas ruas e do treinamento interno, a mobilização visa engajar a sociedade civil no enfrentamento do problema. A operação promove campanhas de conscientização para incentivar a população a acionar as forças de segurança sempre que houver qualquer suspeita ou confirmação de maus-tratos, abandono, negligência ou violências físicas, psicológicas e financeiras, reforçando o compromisso das instituições com a cidadania, o respeito e a dignidade.

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Operação Virtude 2026: Polícia Militar intensifica combate à violência contra idosos
AutorFoto: Reprodução


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