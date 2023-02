Operação retira cabos de telefonia e internet irregulares em Apucarana

Da Redação

O prefeito Júnior da Femac celebrou o início dos trabalhos

A Copel Distribuição S.A. deflagra nesta quinta-feira (16/02), em Apucarana, uma operação para retirada de todos os cabos de telefonia e internet que estão fora das normas técnicas. A medida, que tem início pela área central, acontece após esgotado o prazo concedido pela concessionária para que as empresas solucionassem de forma espontânea o problema, e é resultado de um longo processo de cobrança por parte da Prefeitura da Apucarana, que chegou a notificar extrajudicialmente a companhia, que é responsável pelos postes que dão sustentação aos cabos, para que agisse de forma célere na solução das demandas, que são recorrentes em todas as regiões do município.

O prefeito Júnior da Femac celebrou o início dos trabalhos. “Uma vitória de toda a população. Foram meses de muita cobrança por parte do poder público municipal, que agora chega à sua fase operacional, que restaura a legalidade, que garante uma cidade mais segura para todos”, diz o prefeito Júnior da Femac. De acordo com ele, além do aspecto urbanístico, as irregularidades cometidas pelas empresas de telefonia e internet (cabos soltos ou abaixo da altura regulamentar) colocam em risco a integridade física de pedestres, motoristas e, principalmente, de motociclistas e ciclistas.

Júnior da Femac lembra que após notificação extrajudicial do Município, a Copel Distribuição S.A. – em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) – manteve reunião com representantes das empresas de telefonia e internet que operam no município. “Na ocasião, a companhia concedeu prazo para reparação espontânea das irregularidades e todos foram notificados sobre as responsabilidades e sanções que estariam sujeitos”, recorda o prefeito.

Por intermédio da assessoria, a Copel Distribuição S.A. confirmou o início dos trabalhos de retirada dos fios em situação irregular para a manhã desta quinta-feira (16/02). De acordo com o comunicado, a primeira etapa visa adequação da fiação na região central de Apucarana. “As empresas tiveram um prazo de 30 dias para regularizar as situações apontadas pela Copel. A partir desta quinta-feira inicia-se uma nova etapa, que é a de retirada da fiação que permanece irregular e multa às telefônicas responsáveis. Este trabalho será realizado por uma nova equipe, dedicada exclusivamente à atividade que, na sequência, deverá seguir com a fiscalização em outras regiões da cidade”, diz a nota.





