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DROGAS

Operação policial apreende cerca de 5 kg de maconha e cocaína em Apucarana

Ação no Jardim Veneza levou à descoberta de drogas escondidas em uma residência e em uma área de mata no bairro Interlagos

Escrito por Da Redação
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Operação policial apreende cerca de 5 kg de maconha e cocaína em Apucarana
Autor Foram encontrados porções de maconha e cocaína - Foto: Polícia Militar

Uma abordagem de rotina nesta sexta-feira (06), no bairro Jardim Veneza, em Apucarana (PR), resultou na prisão de três suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas e ainda na apreensão de uma grande quantidade de maconha e cocaína. A ocorrência teve início quando policiais suspeitaram dos dois ocupantes de um Hyundai i30 preto.

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Durante a aproximação da viatura, o passageiro, de 29 anos, que utiliza cadeira de roda, tentou esconder o rosto para não ser reconhecido. Na revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado, mas os agentes flagraram um cigarro de maconha aceso no veículo. O motorista, de 26 anos, admitiu que estava usando a substância enquanto dirigia, configurando crime de trânsito.

Ao consultar o sistema, a equipe descobriu que o passageiro tinha um mandado de prisão em aberto e deveria cumprir pena de mais de cinco anos em regime fechado, também por tráfico de drogas. Ele tentou mentir o endereço onde morava, mas os policiais já tinham informações de que o suspeito gerenciava a venda de entorpecentes no bairro Interlagos. Pressionado, ele confessou e revelou que guardava uma grande quantidade de maconha no sofá de casa.

Com o apoio de outras equipes, a polícia foi até o endereço indicado. Na chegada, dois homens que estavam na frente da residência tentaram fugir correndo para os fundos, mas foram contidos. A companheira do homem, que estava como passageiro no carro anteriormente abordado, autorizou as buscas no local, onde foram encontrados balança de precisão, celulares e embalagens.

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Os homens contidos na casa confessaram que dividiam o aluguel e as atividades ilícitas. Um deles revelou que, ao perceber a abordagem policial realizada mais cedo, pegou uma mochila cheia de drogas e a jogou fora. A equipe refez o trajeto e localizou a bolsa contendo seis tijolos de maconha, pesando quase cinco quilos.

O outro suspeito apontou que havia mais drogas escondidas em uma região de mata extensa próxima à casa. Uma equipe especializada com cães farejadores foi acionada e conseguiu localizar 231 gramas de cocaína pura. Em outro ponto da mata, os policiais encontraram uma sacola com cerca de 900 pinos plásticos vazios, usados para embalar a droga.

Todos os três envolvidos foram levados para a delegacia para o registro do flagrante por tráfico de drogas enquanto o motorista do veículo foi conduzido por crime de trânsito. O veículo usado na ocorrência foi apreendido, e o mandado de prisão do foragido foi devidamente cumprido.

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