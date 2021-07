Da Redação

Operação: PM e Civil de Apucarana prendem assaltantes; veja

Polícia Civil e Polícia Militar de Apucarana realizaram na manhã desta terça-feira (27), uma operação e cumpriram mandados de busca, apreensão e quatro mandados de prisão expedidos contra homens investigados pela prática do crime de roubo, esbulho possessório e outros delitos.

O delegado chefe, Marcus Felipe da Rocha informou que o crime de roubo ocorreu no dia 06 de julho deste ano, em Apucarana, no Jardim Colonial. "De acordo com as investigações, as vítimas estavam realizando vistoria na residência localizada no Jardim Colonial, quando perceberam que a sua casa havia sido invadida. Ao buscar informações com o morador, as vítimas foram agredidas pelo morador e mais três indivíduos que estavam nas proximidades. Durante as agressões, um dos indivíduos subtraiu um relógio que estava no pulso da vítima e, mediante ameaça, disse que a vítima não precisaria do objeto subtraído e que seriam eles que mandavam no Jardim Colonial. Após a identificação e qualificação dos investigados, a Polícia Civil representou pela expedição dos mandados de busca e pela expedição de quatro mandados de prisão em desfavor dos autores dos crimes. Nesta manhã, policiais civis e militares de Apucarana realizaram operação conjunta e cumpriram os mandados expedidos pelo Poder Judiciário", explicou.

Durante a ação, três investigados foram presos, sendo que um deles também foi autuado em flagrante pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, uma vez que foi constatado ligação irregular de energia elétrica (ligação direta do poste para a residência).

Um suspeito conseguiu fugir e é considerado foragido. "Os demais investigados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Apucarana, e na sequência para o Minipresídio, onde se encontram à disposição da Justiça", finaliza o delegado.

O esbulho possessório ocorre quando alguém possuidor de um bem tem sua posse tomada de forma injusta, seja de forma violenta, seja de forma clandestina ou irregular, mas sem o uso de força. Assim, o possuidor perde o exercício regular da posse que lhe é legítima.

"Em Apucarana não tem grupo criminoso que manda", diz delegado. Veja a entrevista: