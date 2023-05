Operação para combater crimes contra crianças é realizada em Apucarana

Da Redação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) tenta identificar suspeitos de estupros cometidos contra duas mulheres em Apucarana

A delegada da mulher de Apucarana, Luana Lopes, informou que as forças de segurança realizaram uma operação para combater crimes contra crianças e adolescentes. A ação aconteceu na noite desta terça-feira (16), na região do Jardim Flamingos. Um estabelecimento foi fechado e em outro local, drogas foram encontradas.

Conforme a delegada, a ação começou no dia 15 e segue até dia 19. Locais alvos de denúncias da comunidade serão vistoriados.

"Estamos no Maio Laranja, com foco em repressão de delitos contra crianças e adolescentes. Desde o dia 15, estamos realizando operação de combate a crimes envolvendo crianças e adolescentes e estamos indo em locais que a Delegacia da Mulher recebeu denúncias informando o tráfico, uso de álcool, prostituição envolvendo menores de idade. Um dos estabelecimentos foi fechado por não ter a devida documentação de funcionamento, em outro estabelecimento, o dono foi preso por tráfico de drogas, pois porções de maconha foram encontradas escondidas no pé de uma mesa de sinuca", explica Luana.

A operação envolveu, além da Polícia Civil, a Polícia Militar (PM), Guarda Municipal (GM), Bombeiros, Conselho Tutelar e a fiscalização da prefeitura. "Além da operação, estamos realizando palestras em escolas, conversando com os adolescentes, falando dos limites, de crimes, tentado auxiliar também na formação deles", disse a delegada.

Ainda durante a operação, próximo de um bar, a polícia encontrou porções de haxixe.

