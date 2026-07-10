Operação Omnis mobiliza PM em Apucarana e resulta em apreensão de drogas e motocicleta

Operação reforçou o policiamento com abordagens e bloqueios; homem de 23 anos foi autuado por porte de maconha

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou, nesta quinta-feira (9), a 'Operação Omnis' em Apucarana. A iniciativa faz parte de uma mobilização estadual para reforçar o policiamento ostensivo, intensificar o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, além de reduzir os crimes contra o patrimônio por meio do aumento da presença policial nas ruas.

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Durante a operação, equipes realizaram bloqueios de trânsito, abordagens a veículos e pessoas, além de fiscalizações em estabelecimentos comerciais considerados estratégicos. Em Apucarana, a atuação da equipe da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) concentrou-se em diferentes bairros da cidade, com foco no policiamento preventivo e repressivo.

Segundo a PM, ao longo da ação foram abordadas 28 pessoas, fiscalizadas cinco motocicletas e dois estabelecimentos comerciais. O trabalho resultou na confecção de dois boletins de ocorrência, na apreensão de uma motocicleta por irregularidades administrativas, na emissão de sete notificações de trânsito e na lavratura de um Termo Circunstanciado por porte de drogas para consumo pessoal.

O caso envolveu um homem, de 23 anos, flagrado com 15,4 gramas de maconha, que foram apreendidas pela equipe policial.

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De acordo com a Polícia Militar, a Operação Omnes prossegue nesta sexta-feira (10), com a participação da Rocam e de outras equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar. O objetivo é ampliar o policiamento preventivo e repressivo, aumentar a sensação de segurança da população e desarticular a atuação de criminosos em Apucarana.





Foto: Divulgação PMPR Foto: Divulgação PMPR



