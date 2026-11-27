



Garantir mais segurança a consumidores, comerciantes e visitantes durante o período de maior movimento no comércio é o objetivo da Operação Natal 2026, lançada nesta sexta-feira (27), em Apucarana, pela Polícia Militar do Paraná (PMPR). A ação amplia o policiamento ostensivo nas áreas comerciais do centro e dos bairros e conta com atuação integrada da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal (GCM) e de agentes do Departamento Municipal de Trânsito, reforçando a presença das equipes nas ruas durante as festividades de fim de ano. Assista ao vídeo no início da matéria.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou a importância da mobilização diante do aumento da circulação de pessoas em Apucarana durante o período natalino, que também atrai milhares de visitantes de municípios da região. “Vamos trabalhar com escalas extras, mais equipes e viaturas nas ruas, além de operações e abordagens, para que cada família de Apucarana e da região possa aproveitar esse período com tranquilidade”, afirmou. A operação seguirá até 24 de dezembro, acompanhando a programação natalina e o aumento do movimento no comércio.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

De acordo com o capitão Thiago Luiz Leite, do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), o efetivo administrativo da corporação será reduzido durante esse período para ampliar o número de policiais empregados diretamente no policiamento. Também serão disponibilizadas escalas extras, com atenção especial às áreas comerciais do centro e dos bairros. “A prioridade nesse período é justamente incrementar o policiamento com mais policiais, para que o cidadão possa ter segurança para vir fazer sua compra”, explicou.

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O capitão também orientou os consumidores a adotarem medidas preventivas para evitar furtos e roubos, ocorrências que exigem atenção redobrada nesta época do ano. Entre as recomendações estão manter bolsas fechadas, evitar deixar o celular exposto ou no bolso traseiro e observar a movimentação ao redor. “São atitudes que cada um pode implementar na sua rotina para aumentar sua própria segurança. Se conseguirmos evitar sermos vítimas, também contribuímos para que a criminalidade diminua”, destacou.

O lançamento contou com a presença do vice-prefeito Marcos da Vila Reis, dos deputados estadual Do Carmo e federal Felipe Francischini, do vereador Pablo da Segurança, do secretário da Segtran, Almir de Freitas, do comandante da Guarda Civil Municipal, Fábio de Souza, do diretor operacional de Trânsito, Felipe Augusto Rosa, do membro da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Apucarana (ACIA), Reinaldo Zaneti de Oliveira, e do presidente da Governança da Rua Ponta Grossa, Fábio Bonetti.