'Operação Narco Brasil': PM de Apucarana realiza abordagens

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A operação tem como objetivo proporcionar mais segurança e inibir a prática de crimes no município

A Polícia Militar (PM) de Apucarana realizou nesta quarta-feira (29), mais uma etapa da 'Operação Narco Brasil', com abordagens no centro da cidade, na Avenida Aviação e no Jardim Alvorada.

continua após publicidade .

Durante a ação, foram abordados seis carros, três motos e 14 pessoas. Nada de ilícito foi encontrado. A operação tem como objetivo proporcionar mais segurança e inibir a prática de crimes no município.

-LEIA MAIS: Filho que não pode se aproximar da mãe é preso em Apucarana; entenda

continua após publicidade .

Ainda durante a operação, a equipe do setor de inteligência, P2, prendeu um homem, de 36 anos, que era procurado pelo crime de tráfico de drogas e havia contra ele um mandado de prisão. A abordagem aconteceu no Jardim Alvorada.

Na noite de segunda-feira (27), a PM também realizou a operação na região do Jardim Aeroporto. Na ocasião, foram abordados 10 carros, quanto motos e 26 pessoas. Nada de ilícito foi encontrado e nenhuma pessoa foi presa.

fonte: Silvia Vilarinho





Siga o TNOnline no Google News