Operação mirou venda de drogas "premium" em Apucarana, diz delegado

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a Operação Nexus Viridis. A ação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso focado no tráfico de drogas, com atuação em Apucarana e no município vizinho de Mandaguari. Até o momento, cinco homens foram presos em flagrante nas ruas e outros dois alvos, que já se encontravam detidos, tiveram mandados cumpridos no sistema carcerário. A polícia ainda realiza buscas por dois foragidos.

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A operação mobilizou agentes para o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e oito de prisão. O foco da ofensiva é uma rede responsável pelo fornecimento e distribuição de entorpecentes variados. Durante as diligências em Mandaguari, as equipes apreenderam mais de três quilos de maconha e diversas porções de cocaína já fracionadas em embalagens do tipo ziplock, prontas para a venda. O grupo também estava em posse de munições de calibre .40, de uso restrito.

Já em Apucarana, as apreensões incluíram mais quantidades de maconha "premium", drogas sintéticas (ecstasy), balanças de precisão e simulacros de armas de fogo. De acordo com o delegado Vitor Hugo Torres Bento, que esteve à frente da ação, o trabalho policial começou no ano passado, após uma prisão que serviu como ponto de partida para mapear a organização.

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"Foi deflagrada hoje a operação Nexus Viridis. É uma operação que decorreu de uma investigação iniciada em meados do ano passado, a partir de uma prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e a partir dessa prisão as investigações tiveram início e permitiram a identificação e mapeamento de uma cadeia de fornecedores, especialmente de drogas, especialmente de maconha e seus derivados, especialmente de maconhas e derivados mais caros", detalhou o delegado.

Ainda segundo o delegado, a investigação constatou a existência de um vínculo estruturado entre os suspeitos. "Verificamos fornecedores que faziam a entrega de drogas aqui em Apucarana e que faziam a revenda também pra outras pessoas, permitindo assim identificar um liame estável e permanente de pessoas voltadas para a prática do crime de tráfico de drogas, que configura o crime de associação ao tráfico de drogas", pontuou.

Impacto na segurança pública

A PCPR ressalta a importância das denúncias anônimas da população para o avanço das investigações. O delegado Vitor Hugo aproveitou o balanço da operação para alertar sobre como o comércio de entorpecentes é o motor de outros delitos graves na região, rebatendo a ideia de que o consumo de pequenas quantias seja inofensivo para a sociedade.

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"É importante a sociedade contribuir, e a gente explica que esses crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico embora neles em si não haja violência, eles são os grandes responsáveis pelos crimes violentos que acontecem na cidade. Os homicídios, são os roubos, que estão quase em sua totalidade ligados e vinculados à comercialização ilícita de drogas", afirmou.

O delegado concluiu explicando que os usuários finais "alimentam essa cadeia de fornecedores que se utilizam de armamentos, que se utilizam de ameaças, de graves ameaças e de violências para a sustentação desse, dessa atividade ilícita."

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