Operação mira homens que usam armas para ameaçar mulheres na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um morador de 47 anos foi preso na manhã desta terça-feira (12), no Distrito do Pirapó, em Apucarana, por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi flagrado com duas espingardas e um revólver calibre 32, além de várias munições, durante uma operação da Delegacia da Mulher, com apoio da 17ª Subdivisão Policial (SDP), que mirou homens que ameaçavam companheiras ou ex-companheiras com armas de fogo.

continua após publicidade .

Os alvos da operação da 17ª SDP chamam atenção para a escalada da violência doméstica na região. Em apenas 13 dias do mês de setembro, o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) registrou, ao todo, 65 boletins desse tipo de crime nos municípios da região.



A operação foi realizada após investigações da Delegacia da Mulher, com mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário em endereços no Distrito do Pirapó, Vila Santa Helena e Centro, em Apucarana, além de um alvo no município de Novo Itacolomi.



continua após publicidade .

Durante o cumprimento do mandato no Distrito do Pirapó, os policiais encontraram as três armas, além de munição. As investigações apontam que o dono do armamento realizou diversos disparos para intimidar a ex-companheira. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O detido, no entanto, foi liberado ainda nesta terça-feira após pagamento de fiança.



Segundo o delegado-chefe da 17ª SDP, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, os mandados de busca e apreensão foram determinados pelo Judiciário com base em inquéritos em andamento na Delegacia da Mulher.

“Essas investigações eram todas envolvendo violência doméstica, nas quais as vítimas relataram que, de alguma forma, os ex-companheiros estavam usando armas de fogo para proferir ameaças ou intimidá-las. Diante dessa situação, foi representada pela busca e apreensão nas residências desses indivíduos”, explica o delegado. Não foram realizadas prisões ou apreensões de drogas nos outros endereços visitados durante a operação além da casa no Distrito do Pirapó.



continua após publicidade .

Marcus Felipe afirma que as mulheres devem denunciar os companheiros ou ex-companheiros “independente de envolver arma ou não”. No entanto, ele reforça que, nesses casos, a polícia irá aprofundar as investigações, solicitando a cautelar de busca e apreensão para tentar localizar as armas de fogo utilizadas para ameaçar as vítimas, como aconteceu no Distrito do Pirapó.



TRÊS PRISÕES EM UMA SEMANA



Essa é a terceira prisão que ocorre no distrito, em uma semana, motivada por casos de violência doméstica.

continua após publicidade .

Na sexta-feira (10), um aposentado, de 68 anos, morador do distrito, foi preso, acusado de lesão corporal e violência doméstica, contra a companheira, uma mulher de 43 anos. Ele agrediu a mulher ao discutir por conta do desaparecimento de alguns utensílios domésticos.

No sábado (11), à noite, um rapaz de 24 anos foi preso por agredir a mulher, de 22 anos, com quem vivia. Eles estavam em uma confraternização, durante a tarde, quando discutiram e a mulher voltou para a casa com a sogra. Momentos depois, o rapaz chegou na casa e passou a quebrar objetos e a xingar a mulher. Ela saiu da casa e, já na rua, foi alcançada pelo homem, que a agarrou pelos cabelos e a jogou no chão, lesionando o joelho da vítima.



Siga o TNOnline no Google News