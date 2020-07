Operação fiscaliza uso de máscaras neste fim de semana, em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma operação conjunta entre Polícia Militar PM), Guarda Municipal (GM) e agentes de saúde está fiscalizando o uso de máscaras, neste fim de semana em Apucarana. No Sábado (13), mais de 2,3 mil pessoas foram abordadas durante barreiras sanitárias realizadas nos parques Jaboti e Raposa, dois pontos conhecidos pela grande movimentação de pessoas, parte delas sem máscaras. Conforme relatório da PM, na operação também foram abordados 810 veículos entre carros, motos e bicicletas.

A ação foi determinada pela Prefeitura Municipal após queda na adesão ao uso de máscaras por parte da população, sobretudo nos bairros da cidade. Segundo as autoridades de saúde, o relaxamento nas medidas de proteção contra a Covid-19 representam um grande risco à saúde pública, frente ao aumento dos casos na cidade e região.

De acordo com a PM, o objetivo do trabalho em conjunto é conscientizar a população apucaranense sobre a importância dos cuidados básicos como evitar aglomeração, uso de máscaras e do álcool gel.

Outras ações devem ocorrer neste domingo (14).

Abaixo seguem os dados divulgados pela PM:

Parque da Raposa

Pessoas orientadas: 720

Automóveis: 160

Motos: 36

Bicicletas: 40

Lago Jaboti (Casarin)

Pessoas orientadas: 482

Automóveis: 180

Motos: 15

Bicicletas: 04

Lago Jaboti (Jd. Menegazo)

Pessoas orientadas: 1180

Automóveis: 317

Motos: 58