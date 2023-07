Operação do Denarc prende suspeito de tráfico em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada na manhã desta quinta-feira (20) pelo Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) de Londrina, com apoio da equipe da Polícia Civil de Apucarana, prendeu um homem de 33 anos em uma residência na Rua Netuno, na região da Vila São Carlos.

continua após publicidade

De acordo com o delegado da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, foram realizados mandados de prisão preventiva e de busca a apreensão. O alvo da investigação estava no local e recebeu voz de prisão.

-LEIA MAIS: Rotam prende homem com várias porções de maconha, crack e cocaína

continua após publicidade

O delegado de Apucarana também informou que objetos que se encontravam na casa foram apreendidos. "Foi realizada a busca domiciliar e foram apreendidos objetos que certamente servirão para instruir toda a investigação pelo Denarc", disse Marcus.

O delegado ainda ressaltou que a operação foi realizada em diversas cidades do Paraná, com foco no combate ao tráfico de drogas, e os investigadores de Apucarana cumpriram os mandados dando apoio ao Denarc.

"O foco é o tráfico de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico, mas se trata de uma investigação do Denarc, que foi deflagrada hoje em várias cidades e aqui em Apucarana. Nossa equipe conseguiu prender o alvo dessa investigação, que era morador aqui da cidade", finalizou o delegado.

Siga o TNOnline no Google News