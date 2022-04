Operação de segurança vistoria bares na noite de Apucarana

Da Redação

Várias viaturas da PM, Guarda Civil, Bombeiros e da prefeitura foram utilizadas durante a operação

As forças de segurança de Apucarana realizaram na noite desta sexta-feira (1º) uma fiscalização bares e lanchonetes em dois bairros e no centro da cidade. Ao todo foram inspecionados 19 estabelecimentos e 134 pessoas abordadas na operação, que mobilizou dezenas de policiais militares, guardas municipais, bombeiros, fiscais da prefeitura. Uma única notificação foi feita, conforme relatório da PM, divulgado na tarde deste sábado (02).

A Operação, denominada Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), tem por objetivo verificar alvarás de funcionamento e a disposição de mesas e cadeiras em calçadas. A ação envolve a Polícia Militar (2° CRPM, 10° BPM), Guarda Civil Municipal (GCM), fiscais da prefeitura e Agentes de Trânsito.

As fiscalizações e abordagens em três locais distintos: o primeiro, no Centro da cidade, na Rua Osvaldo Cruz, tradicional região de bares e lanchonetes. A rua chegou a ser bloqueada durante a operação Estabelecimentos, com nove estabelecimentos passando por vistorias e 52 pessoas abordadas pelas forças policiais.

Outro ponto da operação foi no Jardim Ponta Grossa, na avenida Itararé, região inclusive onde ocorreu um homicídio na noite de sexta-feira, na frente de um bar. Nesses locais foram inspecionados seis estabelecimentos comerciais e 48 pessoas foram abordadas. Uma notificação, por parte dos fiscais da prefeitura, foi realizada.

O terceiro ponto da operação foi a Avenida Aviação, nas imediações do local onde, no domingo passado, ocorreu a morte de dois homens e outros três foram feridos a tiro. Quatro estabelecimentos comerciais foram vistoriados na operação e 34 pessoas abordadas.

Conforme o relatório da PM, em todos os locais os frequentadores dos bares e lanchonetes vistoriados foram submetidos a busca pessoal e pesquisas de situação criminal via sistema intranet da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Nessas abordagens a polícia não encontrou nada de ilícito e nenhum mandado em aberto contra as pessoas abordadas.

A equipe da Prefeitura vistoriou com relação a documentação necessária de licença e funcionamento, também sem nenhuma ocorrência de ilegalidade.